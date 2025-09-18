Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump: se preço do petróleo caísse, Putin acabaria com guerra na Ucrânia na mesma hora

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, voltaram a defender o aumento de pressão sobre a Rússia para forçar o fim do conflito com a Ucrânia. "Se o preço do petróleo caísse, Vladimir Putin acabaria com a guerra na mesma hora", disse o norte-americano durante coletiva de imprensa conjunta.

Sobre a commodity, o republicano afirmou que os preços do óleo nos EUA já estão recuando por conta de suas políticas de extração.

Na mesma fala, Trump voltou a criticar o uso de energia eólica que, segundo ele, é uma "piada, muito cara e um desastre".

Em relação ao conflito entre Israel e Hamas, pressionado por jornalistas sobre a questão da criação de um Estado palestino, que foi motivo de discordância entre os dois líderes minutos antes, Starmer quis endossar sua posição de que o Hamas "é, sim, uma organização terrorista".

Trump também citou que deseja recuperar a base aérea militar americana em Bagram, no Afeganistão. "Estamos tentando recuperá-la. Ela fica a uma hora de onde a China fabrica suas armas nucleares", declarou.

Segundo a Casa Branca, a base de Bagram "caiu nas mãos do Talibã na retirada desastrosa do Afeganistão feita por Biden".

O republicano comentou, rapidamente, sobre os índices acionários de Nova York. "O mercado de ações atingiu um novo recorde. E ainda vai melhorar muito mais com o tempo."

