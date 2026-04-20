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Trump: resultados no Irã serão incríveis, assim como foram na Venezuela

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na Truth Social que espera que os resultados da guerra contra o Irã sejam "incríveis", descartando qualquer influência de Israel sobre a decisão de entrar em conflito com o país persa. "Israel nunca me convenceu a entrar na guerra com o Irã; os resultados de 7 de outubro, somados à minha opinião de longa data de que o IRÃ NUNCA PODERÁ TER UMA ARMA NUCLEAR, o fizeram", disse, referindo-se aos ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que deram origem à guerra em Gaza.

"Assim como os resultados na Venezuela, sobre os quais a mídia não gosta de falar, os resultados no Irã serão incríveis - E se os novos líderes do Irã (mudança de regime!) forem inteligentes, o Irã pode ter um futuro grande e próspero!", escreveu Trump, fazendo referência às ações americanas na Venezuela que resultaram na captura do ditador Nicolás Maduro e na exploração do petróleo venezuelano pelos EUA.

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EUA/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO/TRUMP
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