Abordagem dos EUA nos últimos dias mostra que eles querem a rendição do Irã, diz Pezeshkian
Os comentários foram feitos enquanto o vice-presidente JD Vance e uma delegação de negociadores estavam a caminho do Paquistão
O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, reforçou nesta segunda-feira, 20, duras críticas aos EUA por meio de sua conta no X. Segundo ele, "além da profunda desconfiança histórica que existe no Irã em relação ao histórico de comportamento e atuação do governo dos Estados Unidos, as sinalizações não construtivas e contraditórias das autoridades americanas nos últimos dias contêm uma mensagem amarga: eles querem a rendição do Irã".
"Os iranianos não se submetem à força", destacou Pezeshkian, acrescentando que honrar compromissos é o que orienta logicamente qualquer tipo de diálogo.
Os comentários foram feitos enquanto o vice-presidente JD Vance e uma delegação de negociadores que inclui o enviado especial Steve Witkoff e o conselheiro Jared Kushner estão a caminho do Paquistão.
Mais cedo, Trump voltou a ameaçar o Irã, dizendo que se o cessar-fogo expirar "muitas bombas começarão a explodir".
Segundo The New York Times, uma delegação do Irã deve viajar na terça-feira a Islamabad, no Paquistão, para uma rodada de negociações.
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