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Trump afirma que acordo com Irã está programado para ser assinado amanhã

Donald Trump publicou neste sábado (13) sobre o avanço das negociações, destacando que a relação com os Estados Unidos melhorou significativamente.

Estadão Conteúdo

O presidente americano Donald Trump, publicou na Truth Social neste sábado, 13, que o acordo de paz com o Irã deve ser assinado amanhã, e com isso o Estreito de Ormuz será aberto imediatamente.

Trump diz que o relacionamento entre Estados Unidos e Irã é muito melhor do que foi em governos anteriores. E menciona o Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA na sigla em inglês), e outros acordos assinados em 2015 por Barack Obama, como "caminho fácil, bonito e suave para uma arma nuclear".

Na publicação, o presidente americano afirma que o acordo dele é totalmente diferente do que foi feito anteriormente, dizendo que a decisão será "um muro para nenhuma arma nuclear", e que em outro momento os Estados Unidos devem voltar para "pegar o pó nuclear".

Trump diz estar ansioso para trabalhar com o Irã e todo o Oriente Médio, por muito tempo no futuro, e que espera que este processo funcione rapidamente e sem mais problemas.

"Se não funcionar, temos a alternativa final, que esperamos nunca mais ter que usar", concluiu.

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