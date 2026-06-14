Trump fala com Putin e pede fim das hostilidades com a Ucrânia

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, se falaram por telefone neste domingo, 14. De acordo com a Associated Press (AP) e com o site de notícias russo RT, citando como fonte o assessor da presidência russa Yuri Ushakov, Trump destacou a necessidade de a Rússia encerrar as hostilidades com a Ucrânia com rapidez e declarou estar pronto para influenciar aliados europeus e Kiev nesse sentido, inclusive na cúpula do G7, que ocorre esta semana em Évian, na França.

Segundo o RT, Putin respondeu que os contínuos ataques ucranianos à infraestrutura civil russa dificultam os esforços para se chegar a um acordo. Ele sustentou que ataques contra civis não mudam a situação difícil dos militares ucranianos na linha de frente, e que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e seus apoiadores europeus apenas sugerem opções que "prolongariam o conflito e estenderiam as hostilidades".

Ushakov acrescentou que Trump também disse que ataques recentes a alvos civis na Rússia complicam um acordo - embora, segundo a AP, a Casa Branca não tenha confirmado esta fala nem comentado a ligação - e que encerrar a guerra rapidamente poderia abrir caminho para "uma qualidade verdadeiramente nova das relações entre EUA e Rússia".

O presidente norte-americano falou também com Zelenski por telefone neste domingo, e o ucraniano afirmou que eles tiveram uma "conversa maravilhosa". "Nós concordamos em conversar mais durante nosso encontro na cúpula do G7", declarou o ucraniano.

Putin voltou a dizer que, se Zelenski quiser um encontro com ele, "que venha a Moscou", segundo Ushakov. Espera-se que o enviado norte-americano Steve Witkoff e o genro de Trump, Jared Kushner, viajem em breve para a Rússia, acrescentou o assessor russo.

Irã

Putin e Trump também discutiram sobre o Irã. O norte-americano afirmou que um acordo dos EUA com Teerã está próximo e que espera que os resultados das conversas possam ser tornados públicos ainda neste domingo, disse Ushakov.

De acordo com o RT, Ushakov afirmou que Trump teria agradecido a Moscou por seu engajamento no processo de negociação e pela ajuda em encontrar "soluções construtivas" para o conflito entre os EUA e o Irã. Putin expressou sua disposição de ajudar a estabilizar a situação no Oriente Médio.

Tanto Putin quanto Zelenski parabenizaram Trump por seu 80º aniversário, celebrado neste domingo. À noite, após comemorar a data com um torneio de MMA do UFC nos jardins da Casa Branca, Trump deve embarcar para a França, onde vai participar da reunião do G7, que será realizada de segunda, 15, a quarta-feira, 17.