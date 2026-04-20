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Presença de veneno de rato em comida de bebê gera 'recall' em diversos países europeus; entenda

As autoridades sanitárias identificaram os itens contaminados na Áustria, na Eslováquia e na República Tcheca

Gabrielle Borges
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Imagem Ilustrativa (Foto: Freepik)

Autoridades de países da Europa Central determinaram a retirada imediata de alimentos infantis da marca HiPP após a descoberta de possível contaminação com veneno para ratos em potes de papinha destinados a bebês a partir de cinco meses.

O caso, revelado no último fim de semana, provocou um recall em larga escala e abriu uma investigação criminal por suspeita de adulteração intencional dos produtos. Saiba mais a seguir.

Produtos foram distribuídos em três países

As autoridades sanitárias identificaram os itens contaminados na Áustria, na Eslováquia e na República Tcheca. As amostras envolvem potes de 190 gramas de papinha de cenoura e batata, destinados a bebês a partir dos cinco meses. As investigações apontam a possibilidade de que os produtos tenham sido contaminados após deixarem a fábrica. A própria HiPP afirmou que os lotes saíram de suas instalações “em perfeitas condições”, sem registro de falhas no controle de qualidade.

Na Áustria, onde o primeiro caso foi identificado, o governo emitiu alerta para pais, creches e instituições infantis. A ministra da Saúde, Korinna Schumann, classificou o episódio como “profundamente perturbador” e afirmou que há indícios de ação criminosa com risco direto a bebês.

A polícia local trata o caso como possível atentado contra a segurança pública.

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Recall atinge supermercados em diferentes países

Como medida preventiva, todos os produtos da marca HiPP estão sendo retirados das prateleiras em diferentes redes de supermercados. Na Áustria, o recall atinge grandes redes como Spar, Eurospar, Interspar e Maximarkt. Já na Eslovênia, a retirada foi ampliada para outros estabelecimentos comerciais.

Na República Tcheca, dois potes suspeitos foram localizados em uma loja na cidade de Brno. Na Eslováquia, autoridades investigam a circulação de produtos possivelmente contaminados em supermercados locais. As equipes de segurança também apuram a possível venda de um segundo frasco suspeito na cidade austríaca de Eisenstadt, próxima à fronteira com a Hungria.

Como identificar os produtos suspeitos?

De acordo com a polícia austríaca, os potes possivelmente adulterados podem apresentar um adesivo branco com um círculo vermelho na parte inferior. Outros sinais de alerta incluem tampa danificada, ausência do estalo característico ao abrir o frasco e odor incomum no alimento. As autoridades seguem investigando o caso enquanto reforçam o alerta para consumidores que possam ter adquirido os produtos da marca.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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