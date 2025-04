Mulher é internada após tomar café envenenado pelo marido no domingo de Páscoa

Uma mulher de 54 anos foi parar em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Juína, no Mato Grosso, na madrugada deste domingo de Páscoa (20), alegando que o marido teria tentado envenená-la com uma xícara de café.

Segundo a Polícia Militar da região, o cônjuge da vítima havia preparado um café e a deu um pouco em uma xícara. Assim que ingeriu o líquido, ela sentiu um gosto muito estranho e amargo. Em seguida, a mulher começou a passar mal e foi levada pelo filho à UPA, onde deu entrada às 5h20.

Ainda conforme a corporação, a equipe foi acionada por uma enfermeira de plantão na unidade de saúde, que relatou que uma mulher havia dado entrada na emergência após ter sido envenenada pelo marido.

A Polícia Militar foi até a casa onde a vítima mora em busca do suspeito, mas, ao chegarem no local, o homem já não estava mais lá e segue foragido até o momento. A vítima permaneceu na UPA recebendo atendimento médico.