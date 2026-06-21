Trump reitera crítica à Itália por não apoiar guerra contra o Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar a Itália por não se envolver na guerra contra o Irã. "Depois de gastarmos trilhões de dólares com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Itália e a sua primeira-ministra sequer consideraram o envolvimento com a República Islâmica do Irã e sua ameaça nuclear", escreveu, em publicação na rede social Truth Social neste domingo, 21. "Por décadas, nós os defendemos, mas, quando testados, eles não estavam lá para nos defender e ao resto do mundo. Nada bom!"

O comentário de Trump acontece em meio a trocas de farpas com a premiê italiana, Giorgia Meloni. Na semana passada, o republicano insinuou que a conservadora teria "implorado" por uma foto ao lado dele na cúpula do G7 e que teria concordado com o registro "por pena", declarações negadas por Meloni como "completamente inventadas".

O mal-estar diplomático levou ao cancelamento da viagem do ministro de Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, aos Estados Unidos.

No sábado, Trump rebateu a aliada italiana ao alegar que o objetivo da primeira-ministra era "ampliar sua popularidade em baixa" e fez críticas a ausência de ajuda da Itália no Oriente médio, apesar das "centenas de bilhões de dólares" gastos pelos EUA por ano com a Otan.

No X, Meloni o acusou de promover "ataques injustificados e absurdos".