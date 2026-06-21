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Seis pessoas morrem na Bolívia após queda de avião militar em patrulha

Estadão Conteúdo

Seis pessoas, incluindo oficiais da Força Aérea Boliviana (FAB), faleceram neste domingo, 21, quando o avião em que viajavam caiu durante uma missão de reconhecimento em uma área montanhosa no centro da Bolívia.

Em comunicado, a FAB observa que a conclusão sobre as mortes é preliminar, com base em um relatório da equipe de busca e resgate que informa que não houve sobreviventes entre os passageiros do avião. A nota, contudo, não especifica o número de mortos. Já o coronel da polícia Wilson Flores informou à imprensa na cidade de Cochabamba que os seis ocupantes da aeronave faleceram.

O avião estava realizando um patrulhamento aéreo em alguns pontos da estrada entre La Paz e essa cidade, que continuava bloqueada por manifestantes, apesar do estado de exceção declarado pelo governo no sábado, 20, após mais de 50 dias de protestos com bloqueios de estrada por sindicatos que exigem a renúncia do presidente Rodrigo Paz.

O Cessna "realizava um voo de apoio de ação cívica na rota La Paz-Cochabamba" no centro do país. A aeronave perdeu contato, diante do qual as autoridades iniciaram a busca com equipes em terra, disse a FAB em seu comunicado, acrescentando que a "junta investigadora para esclarecer as causas do incidente" já foi ativada. O avião caiu nas proximidades da área denominada Sayari, segundo Flores.

Embora os bloqueios de estrada tenham sido suspensos em grande parte do país, ainda continuam em certas regiões de Cochabamba, lideradas por sindicatos de cocaleros alinhados ao ex-presidente Evo Morales (2006-2019), a quem o governo acusa de incentivar os protestos com fins "desestabilizadores" do governo, segundo o porta-voz presidencial José Luis Gálvez. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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