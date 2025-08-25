Trump questiona turbulência política na Coreia do Sul: 'Não podemos fazer negócios lá'

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump questionou nesta segunda-feira, 25, a turbulência política na Coreia do Sul e afirmou que, diante dessa situação, "não podemos fazer negócios lá". A publicação ocorre horas antes de o republicano receber o novo líder sul-coreano, Lee Jae-myung, na Casa Branca para formalizar um acordo comercial bilateral.

"O QUE ESTÁ ACONTECENDO NA COREIA DO SUL? Parece um expurgo ou uma Revolução. Não podemos permitir isso e fazer negócios lá", escreveu Trump.

Será a primeira vez que os dois presidentes se reunirão. O relacionamento EUA-Coreia do Sul foi teve um revés após a declaração de lei marcial anunciada no fim do ano passado pelo então presidente do país asiático Yoon Suk-yeol. Em julho, os EUA concordaram em reduzir a alíquota tarifária de 25% para 15% aos coreanos.