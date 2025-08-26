Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump: queremos parar guerra e mortes na Ucrânia, mas sem investimento direto

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou que deseja parar a guerra e as mortes na Ucrânia, mas negou a realização de qualquer investimento direto, durante discurso de abertura em reunião do gabinete do governo na tarde desta terça, 26.

Segundo ele, os EUA estão vendendo milhares de equipamentos militares e armas para a Ucrânia e para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) porque a qualidade da produção americana está entre "as melhores do mundo".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/EUA/TRUMP/CESSAR-FOGO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Vamos estabelecer em Washington DC pena de morte para assassinos, diz Trump

26.08.25 15h12

Israel: ataque que matou jornalistas em hospital visava câmera de vigilância do Hamas

26.08.25 14h57

crítica

Trump: países estão se arruinando ao investir em energia verde, espero que voltem para fósseis

O republicano comentou ainda que o desempenho energético dos EUA é a razão pela qual o país "lidera a China em inteligência artificial (IA)"

26.08.25 14h49

Irã enfrenta possível reaplicação de sanções por conta do seu programa nuclear

26.08.25 13h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda