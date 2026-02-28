Capa Jornal Amazônia
Trump pede que iranianos assumam o governo e alerta para 'morte certa' de quem resistir

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 28, que o país iniciou uma "operação ampla e contínua" contra o regime iraniano e alertou que Teerã "deve abaixar as armas ou enfrentar uma morte certa". As declarações foram feitas em um vídeo de oito minutos divulgado após o anúncio dos ataques militares ao Irã.

"Para os membros da Guarda Revolucionária Islâmica, as Forças Armadas e todas as polícias, eu digo esta noite que vocês devem abaixar suas armas e ter total imunidade. Ou, na alternativa, enfrentar uma morte certa. Então, abaixem suas armas, vocês serão tratados com total imunidade. Finalmente, para o grande e orgulhoso povo da Irã, eu digo esta noite que a hora de sua liberdade está em andamento", afirmou Trump sobre a Operação Fúria Épica.

Segundo a imprensa iraniana, todo o território do país está sob ataque. O exército israelense - que conduz ataques junto aos EUA neste sábado - fala em "dezenas de alvos militares" atingidos até o momento. O Irã já deu início à retaliação.

Donald Trump endereçou parte do discurso ao povo iraniano e afirmou que "há muitos anos vocês pedem a ajuda da América" para derrubar o regime no Irã.

"Fiquem escondidos, não deixem suas casas, é muito perigoso lá fora, bombas estarão caindo em todos os lugares. Quando acabarmos, tomem o governo, será seu a tomar. Esta será provavelmente a sua única chance por gerações", afirmou.

"Então vamos ver como vocês respondem. A América está te apoiando com força devastadora. Agora é a hora de seguir o controle do seu destino e de liberar o futuro próspero e glorioso que está perto do seu alcance. Este é o momento de ação. Não deixem que passe."

O objetivo da operação, segundo Trump, é "defender o povo americano eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo cruel de pessoas muito difíceis e terríveis".

"Nosso objetivo é defender os Estados Unidos, nossos soldados, nossas bases no exterior e nossos aliados em todo o mundo."

O presidente afirmou que Teerã "tem armado, treinado e financiado milícias terroristas que ensoparam a Terra com sangue".

"O Irã é o patrocinador número um do terror", asseverou.

As ações militares deste sábado miram a destruição da capacidade bélica iraniana, segundo Trump. "Vamos destruir seus mísseis e arrasar sua indústria de mísseis até o chão. Vamos aniquilar sua Marinha, vamos garantir que os representantes terroristas da região não possam mais desestabilizar a região e o mundo."

"Eles tentaram reconstruir seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longa duração que agora podem amedrontar nossos bons amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior e poderiam logo alcançar a América", disse Donald Trump, ao relembrar os ataques aéreos a instalações nucleares do Irã em junho de 2025.

"Por essas razões, o exército dos Estados Unidos está realizando uma operação massiva e continuada para prevenir essa ditadura muito maligna e radical de amedrontar a América e nossos interesses na segurança nacional".

"Este regime em breve aprenderá que ninguém deve desafiar as Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu construí e reconstruí nosso exercito na minha primeira administração e não há exército na Terra, nem perto da sua força, força ou sofisticação", sinalizou Trump. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

