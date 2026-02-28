Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

UE pede moderação e segurança nuclear no Oriente Médio, mas França vê "situação de guerra"

Estadão Conteúdo

Líderes da União Europeia emitiram uma declaração conjunta no sábado pedindo moderação e engajamento na diplomacia regional na esperança de "garantir a segurança nuclear."

"Garantir a segurança nuclear e prevenir quaisquer ações que possam aumentar ainda mais as tensões ou minar o regime global de não proliferação é de importância crítica", disseram a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa. "Apelamos a todas as partes para exercerem máxima moderação, proteger os civis e respeitar plenamente o direito internacional."

Ambos disseram que a UE tem se esforçado para resolver questões críticas por meio da diplomacia, mas também tem em vigor "sanções extensivas em resposta às ações do regime assassino do Irã e da Guarda Revolucionária."

Eles disseram que Bruxelas estava trabalhando com as 27 nações membros da UE para apoiar os cidadãos do bloco no Oriente Médio.

Chefe de política externa da UE, Kaja Kallas anunciou a retirada de alguns funcionários da região, enquanto mantém uma missão marítima no Mar Vermelho e coordena "caminhos diplomáticos" com parceiros árabes. "O regime do Irã matou milhares. Seus programas de mísseis balísticos e nucleares, juntamente com o apoio a grupos terroristas, representam uma séria ameaça à segurança global", alertou Kallas.

Separadamente, autoridades da França aconselharam seus cidadãos a "exercer extrema cautela". O país possui bases e presença militar regular no Oriente Médio. "Uma escalada militar está em andamento. Não é o momento para negociações, estamos em situação de guerra", afirmou a integrante do Ministério de Defesa, Alice Rufo, ao canal de televisão France-2.

Questionado se forças francesas estiveram envolvidas, o porta-voz militar da França, coronel Guillaume Vernet, evitou responder diretamente ou detalhar operações na região. "As Forças Armadas francesas continuam a adaptar sua postura a ameaças e a implementar medidas para garantir monitoramento e proteção das nossas instalações", disse, acrescentando que o país tem uma "avaliação independente" da situação. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/UE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Arábia Saudita e outros países atingidos pelo Irã condenam ataques em retaliação aos EUA

28.02.26 11h02

Conflito Internacional

Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada

Governo brasileiro defende o diálogo como único caminho viável para a paz, reiterando sua posição tradicional e o respeito ao direito internacional

28.02.26 10h47

Conflito

Mediador entre Irã e EUA diz estar consternado com ataque e pede que governo americano recue

Declaração do ministro de Omã vem após os EUA e Israel lançarem um ataque conjunto ao Irã neste sábado

28.02.26 10h32

CONFLITO INTERNACIONAL

Ataque de EUA e Israel ao Irã: alvos eram aiatolá Khamenei e presidente do país, diz agência

Agência de notícias afirmou que Khamenei não estaria em Teerã no momento dos ataques e teria sido transferido a local seguro

28.02.26 9h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

MUNDO

Cachorro caramelo é único sobrevivente em queda de helicóptero e fica ao lado do corpo do dono

O animal pertencia a um coronel do Peru, que estava a bordo com a esposa e duas filhas. O acidente deixou 15 mortos

24.02.26 21h09

IGREJA CATÓLICA

Restos mortais de São Francisco de Assis são exibidos ao público na Itália

Relíquias do santo padroeiro ficam em Assis por um mês, em homenagem aos 800 anos de sua morte

23.02.26 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda