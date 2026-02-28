Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Alemanha faz reunião de emergência sobre ataques EUA-IRÃ, enquanto UE avalia situação

Estadão Conteúdo

A Alemanha está realizando uma reunião de emergência neste sábado, 28, para discutir a situação no Irã, conforme países europeus se reviram para avaliar a situação e a resposta necessária para proteger cidadãos no Oriente Médio.

Não estava claro nesta manhã se os aliados europeus dos EUA receberam algum aviso prévio sobre os ataques. O governo alemão disse que foi informado sobre os ataques apenas na manhã de sábado. Já a França disse saber que algo aconteceria, mas não quando.

O governo alemão disse que estava monitorando a situação no Irã, Israel e na região mais ampla do Oriente Médio após ser informado sobre os ataques israelenses na manhã de sábado. A equipe de gerenciamento de crises do governo alemão estava programada para se reunir às 8h (de Brasília) para discutir a situação no Irã.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, já estava consultando ministros responsáveis pela segurança e parceiros europeus.

O governo alemão instou os cidadãos alemães no Irã, Israel e na região mais ampla a se inscreverem no sistema oficial de registro para cidadãos no exterior e seguirem as instruções das autoridades locais sobre as medidas necessárias para sua própria proteção.

A Itália instou os italianos a exercerem o máximo de cautela e seguirem as instruções fornecidas por suas embaixadas na região. O escritório da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni disse que estaria em contato com os aliados e líderes da região nas próximas horas para "apoiar qualquer iniciativa que possa levar a uma desescalada das tensões."

"A Itália reitera seu apoio à população civil iraniana, que corajosamente continua a exigir respeito por seus direitos civis e políticos", disse o escritório de Meloni.

A Suíça pediu total respeito ao direito internacional e instou "todas as partes a exercerem máxima moderação, proteger os civis e a infraestrutura civil". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/ALEMANHA/REUNIÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Arábia Saudita e outros países atingidos pelo Irã condenam ataques em retaliação aos EUA

28.02.26 11h02

Conflito Internacional

Brasil condena ataque de EUA e Israel a Irã e pede contenção para evitar escalada

Governo brasileiro defende o diálogo como único caminho viável para a paz, reiterando sua posição tradicional e o respeito ao direito internacional

28.02.26 10h47

Conflito

Mediador entre Irã e EUA diz estar consternado com ataque e pede que governo americano recue

Declaração do ministro de Omã vem após os EUA e Israel lançarem um ataque conjunto ao Irã neste sábado

28.02.26 10h32

Ataque de EUA e Israel ao Irã: alvos eram aiatolá Khamenei e presidente do país, diz agência

28.02.26 9h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

MUNDO

Cachorro caramelo é único sobrevivente em queda de helicóptero e fica ao lado do corpo do dono

O animal pertencia a um coronel do Peru, que estava a bordo com a esposa e duas filhas. O acidente deixou 15 mortos

24.02.26 21h09

IGREJA CATÓLICA

Restos mortais de São Francisco de Assis são exibidos ao público na Itália

Relíquias do santo padroeiro ficam em Assis por um mês, em homenagem aos 800 anos de sua morte

23.02.26 10h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda