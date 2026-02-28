Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã: pelo menos 40 pessoas morreram em ataque dos EUA que atingiu escola e 45 estão feridas

Nem os EUA nem Israel ofereceram detalhes sobre a campanha militar deste sábado até agora

Estadão Conteúdo
fonte

Esta imagem, capturada da televisão estatal iraniana e transmitida em 28 de fevereiro de 2026, mostra o que, segundo a emissora, foi alvo de ataques mortais dos EUA e de Israel contra uma escola primária feminina em Minab, na província de Hormozgan, no sul do Irã, perto da rota marítima estratégica do Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, gerando temores de uma guerra regional, com relatos de explosões em todo o Oriente Médio, enquanto a república islâmica retaliou com uma saraivada de mísseis (ALEX MITA / IRIB TV / AFP)

O número de mortos em um ataque israelense-americano a uma escola de meninas no sul do Irã subiu para pelo menos 40, informou a agência de notícias estatal IRNA.

Pelo menos 45 outras pessoas ficaram feridas no ataque em Minab, na província de Hormozgan, no Irã. A Guarda Revolucionária paramilitar do Irã tem uma base na cidade.

Nem os EUA nem Israel ofereceram detalhes sobre a campanha militar deste sábado até agora. O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao povo iraniano que "assuma o controle de seu governo" - um apelo extraordinário que sugeriu que os aliados poderiam estar buscando o fim da teocracia do país após décadas de tensões.

O ataque rapidamente se expandiu além do Irã. A Guarda Revolucionária paramilitar do Irã disse que respondeu lançando uma "primeira onda" de drones e mísseis visando Israel, onde um alerta nacional foi emitido enquanto o exército dizia que derrubaria o fogo iraniano.

Enquanto isso, o Bahrein disse que um ataque com mísseis teve como alvo o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos EUA no reino insular. Testemunhas ouviram sirenes e explosões no Kuwait, lar do Exército Central dos EUA. Explosões também puderam ser ouvidas no Catar.

O Iraque e os Emirados Árabes Unidos fecharam seu espaço aéreo, e sirenes soaram na Jordânia. Estilhaços de um ataque à capital dos Emirados Árabes Unidos mataram uma pessoa, disse a mídia estatal, a primeira fatalidade conhecida no contra-ataque iraniano.

Os houthis apoiados pelo Irã no Iêmen, por sua vez, prometeram retomar ataques às rotas de navegação do Mar Vermelho e a Israel, de acordo com dois altos funcionários houthis. Eles falaram sob condição de anonimato porque não houve anúncio oficial da liderança houthi.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel - que considera o Irã seu arqui-inimigo - disse que o ataque conjunto foi para "remover uma ameaça existencial representada" pelo Irã. "Nossa operação conjunta criará as condições para que o corajoso povo iraniano tome seu destino em suas próprias mãos", disse Netanyahu.

Os alvos na campanha israelense incluíam o exército do Irã, símbolos do governo e alvos de inteligência, de acordo com um oficial informado sobre a operação.

Em retaliação, o Irã lançou ataques contra Israel, levando vários hospitais israelenses a ativarem protocolos de emergência, incluindo a transferência de pacientes e cirurgias para instalações subterrâneas.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast.

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/ESCOLA/MORTOS/FERIDOS
Mundo
