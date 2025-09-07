Capa Jornal Amazônia
Trump pede que empresas estrangeiras nos EUA respeitem leis de imigração, após caso Hyundai

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a Truth Social neste domingo para reforçar sua política migratória após a megaoperação na fábrica de baterias da Hyundai, na Geórgia, que resultou na prisão de quase 500 trabalhadores estrangeiros. O republicano afirmou "conclamar que todas as empresas estrangeiras que investem nos Estados Unidos a, por favor, respeitar as leis de imigração da nossa Nação".

Na publicação, Trump destacou que os investimentos internacionais continuam a ser bem-vindos, mas condicionou essa abertura ao cumprimento das regras locais. "Incentivamos que tragam LEGALMENTE suas pessoas muito inteligentes, com grande talento técnico, para construir produtos de classe mundial. E tornaremos isso possível, de forma rápida e legal."

O presidente também deixou claro o que espera em contrapartida. "O que pedimos em troca é que contratem e treinem trabalhadores americanos", pontuou. O recado ocorre dias após a maior operação de imigração já realizada em um único local nos EUA. Cerca de 475 pessoas foram detidas em um canteiro de obras de US$ 7,6 bilhões da Hyundai e da LG Energy Solution.

Hoje, o "czar de fronteira" de Trump, Tom Homan, já havia antecipado que outras iniciativas semelhantes estão a caminho. Em entrevista à CNN, ele afirmou que "a resposta curta é sim, vamos fazer mais operações de fiscalização em locais de trabalho".

Palavras-chave

EUA/TRUMP/LEIS/IMIGRAÇÃO/HYUNDAI
