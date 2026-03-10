Capa Jornal Amazônia
Turquia, Emirados Árabes e Catar interceptam mísseis

Estadão Conteúdo

Governos de Turquia, Emirados Árabes e Catar afirmaram nesta segunda-feira, 9, ter interceptado mísseis iranianos. Dos três ataques, o mais preocupante foi contra o território turco, que abriga uma base americana em Incirlik, perto da fronteira com a Síria. A Turquia é membro da Otan, e uma ofensiva contra o país pode ativar o Artigo 5.° da Carta da organização, que fala sobre defesa mútua, e arrastar outros membros da aliança militar para a guerra.

O Ministério da Defesa turco informou que o disparo de ontem foi o segundo desde o início da guerra. O míssil balístico foi abatido pelo sistema de defesa da Otan que opera no Mediterrâneo Oriental ao entrar no espaço aéreo turco Alguns fragmentos caíram em uma área desabitada na região de Gaziantep.

Diálogo

O Irã nega ter disparado contra a Turquia. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, conversou ontem com seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Pezeshkian afirmou que seu governo está pronto para formar uma "equipe conjunta" para investigar os disparos, em um esforço para manter os laços estreitos entre os dois países.

Em entrevista à agência de notícias Reuters, na semana passada, após o primeiro míssil em direção à Turquia ter sido abatido, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que ainda não havia necessidade de invocar o Artigo 5.°.

A Turquia, no entanto, não foi o único alvo do Irã. Mais cedo, uma explosão foi ouvida em Doha, capital do Catar, e o Ministério da Defesa do país informou ter sido foi atacado por 17 mísseis balísticos e 6 drones iranianos. Todos foram abatidos.

Nos Emirados Árabes, os militares também disseram ter interceptado uma saraivada de mísseis e drones lançados do Irã. Em Fujairah, um dos sete emirados, um incêndio causado por fragmentos de míssil numa instalação petrolífera foi controlado. Apesar da pressão, o embaixador do país na ONU, Jamal al-Musharakh, disse que seu governo se recusa a participar de qualquer retaliação contra o Irã.

Israel

Um homem morreu e outros dois ficaram gravemente feridos por um míssil iraniano com ogiva de fragmentação que caiu no centro de Israel - o número de israelenses mortos na guerra subiu a 11. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

