Pentágono prevê dia mais intenso de ataques ao Irã e promete conflito até 'derrotar o inimigo'

O secretário de Guerra, Pete Hegseth, afirmou que hoje será, "outra vez, o dia mais intenso de ataques contra o Irã"

Estadão Conteúdo
fonte

Esta captura de vídeo, extraída de imagens geradas por usuários postadas nas redes sociais em 28 de fevereiro de 2026 e verificada pelas equipes da AFPTV em Paris, mostra o momento de um ataque a uma base dos EUA no Bahrein. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou em 28 de fevereiro que havia atacado a Quinta Frota dos EUA no Bahrein, depois que o país do Golfo disse que a base americana havia sido atingida por um ataque de míssil, de acordo com um comunicado divulgado pela mídia local. (- / VARIOUS SOURCES / AFP)

Os Estados Unidos devem intensificar nesta terça-feira (10) os ataques contra o Irã. Autoridades americanas afirmam que a ofensiva busca degradar de forma decisiva a capacidade militar de Teerã. Em coletiva no Pentágono, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, declarou que hoje será "o dia mais intenso de ataques contra o Irã" novamente.

Hegseth explicou que o propósito da campanha é enfraquecer a estrutura militar iraniana. Os objetivos incluem a destruição de mísseis, da base industrial de defesa e da marinha do Irã. O secretário descreveu Teerã como "desesperado e em apuros", reiterando que os EUA não "descansarão até o inimigo estar completamente derrotado".

O secretário Pete Hegseth também observou uma diminuição nos ataques iranianos nas últimas 24 horas, registrando o menor número de mísseis disparados. Apesar disso, ele indicou a continuidade da pressão militar. Hegseth aconselhou o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, a "ouvir as palavras de Donald Trump" sobre a questão nuclear.

Milhares de alvos atingidos no Irã

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Dan Caine, confirmou que a campanha militar americana já atingiu mais de 5 mil alvos no território iraniano. As forças americanas também destruíram mais de 50 navios iranianos e continuam atacando embarcações utilizadas para lançar minas marítimas.

Caine avaliou que o Irã mantém capacidade de combate. No entanto, o país não demonstrou uma força superior ao esperado pelas autoridades. "O Irã está lutando, mas não é mais formidável do que pensávamos", afirmou o general americano.

Reação iraniana às ameaças de Trump

Em meio à escalada de tensões, o assessor de segurança iraniano Ali Larijani reagiu a uma ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump. Trump havia sugerido ataques "vinte vezes maiores" caso Teerã interrompesse o fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz.

Em mensagem publicada no X, Larijani declarou que o Irã "não teme suas ameaças vazias". Ele alertou Trump para que "tenha cuidado para não ser eliminado", lembrando de acusações passadas de planejamento de atentados contra o presidente americano.

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

ATAQUES

INTENSIFICAÇÃO
Mundo
.
