Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump pede à Suprema Corte ordem de emergência para remover Lisa Cook do conselho do Fed

Estadão Conteúdo

O governo do presidente Donald Trump pediu nesta quinta-feira, 18, à Suprema Corte, uma ordem de emergência para remover Lisa Cook do conselho de diretores do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano). A administração republicana recorreu ao tribunal superior depois que um tribunal de apelações se recusou a concordar com a destituição de Cook.

A campanha da Casa Branca para demitir Cook marca uma tentativa sem precedentes de reformular o conselho do Fed, que foi projetado para ser amplamente independente da política do dia a dia. Nenhum presidente demitiu um diretor em exercício do BC americano nos 112 anos de história da agência.

Cook, que foi nomeada pelo ex-presidente Joe Biden, disse que não deixará seu cargo e não será "intimidada" por Trump. (Com informações da Associated Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/FED/CONSELHO/LISA COOK/REMOÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Caso Kirk: Obama fala em crise política sem precedentes e Casa Branca critica ex-presidente

18.09.25 17h03

Trump: se preço do petróleo caísse, Putin acabaria com guerra na Ucrânia na mesma hora

18.09.25 12h43

HOMICÍDIO

Idosa é acusada de espancar e matar colega de quarto em casa de repouso

A mulher de 95 anos nega que cometeu o crime

18.09.25 12h30

QUE SITUAÇÃO...

Macron vai apresentar 'evidências fotográficas e científicas' de que sua esposa nasceu mulher

A influenciadora conservadora Candace Owens afirmou que Brigitte seria homem e foi processada por difamação.

18.09.25 10h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

CASO CHARLIE KIRK

VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

11.09.25 23h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda