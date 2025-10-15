Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump: Modi se comprometeu a parar de comprar petróleo da Rússia; redução será gradual

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira, 15, que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, se comprometeu a parar as compras de petróleo russo, destacando o papel do país asiático no esforço para encerrar a guerra na Ucrânia. "Modi é uma ótima pessoa. Ele me ama", disse o republicano, acrescentando que o líder indiano "me disse que a Índia não pode parar imediatamente de comprar petróleo russo. Isso será gradual".

Durante coletiva de imprensa no Salão Oval, Trump reforçou que "se a Índia parar de comprar petróleo da Rússia, será mais fácil acabar com a guerra na Ucrânia".

As declarações ocorrem logo após o presidente expressar insatisfação com as importações indianas de energia russa e pedir também que Pequim reduza suas compras de petróleo do país.

Trump comentou também que a "profunda animosidade" entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder ucraniano, Volodmir Zelenski, "está obstruindo a paz", enquanto o governo norte-americano "analisa opções" sobre um pedido de Kiev para uma nova ofensiva militar.

Gaza

Em outro momento, Trump comentou a situação em Gaza, dizendo que "os reféns vivos foram todos devolvidos pelo Hamas", como acordado, e que o grupo "está retirando outros corpos de escombros".

Segundo ele, "o Hamas concordou em entregar armas. Se não o fizerem, nós faremos isso por eles", mas garantiu que "não há razão para o exército americano ser utilizado em Gaza".

Shutdown

O presidente também mencionou o impasse orçamentário que mantém o governo federal paralisado, afirmando que "os programas democratas que não gostamos serão permanentemente encerrados com o shutdown", sem entrar em detalhes.

