Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump formaliza criação do Conselho de Paz

Estadão Conteúdo

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que o chamado "Conselho de Paz" irá trabalhar com muitos países, além da Organização das Nações Unidas (ONU), e mencionou que sente-se "honrado" em ser presidente da aliança, em discurso realizado nesta quinta-feira (22) em Davos. Em cerimônia, o republicano assinou os documentos que estabelecem formalmente o Conselho de Paz como uma organização.

"A ONU possui um potencial tremendo, mas não o utiliza. O Conselho de Paz não é para os EUA, é para o mundo todo", disse, ao reiterar que sua administração foi responsável por encerrar oito guerras e, em breve, espera resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia. "Estou trabalhando para parar com a matança na Ucrânia", acrescentou.

Alguns dos países que assinaram o documento do Conselho de Paz, foram Argentina, Hungria, Paraguai, Arábia Saudita, Turquia, Indonésia, Mongólia e Azerbaijão.

Em relação a outros focos de instabilidades geopolíticas, Trump mencionou que o conflito em Gaza está quase encerrado e restam "poucos focos de incêndio" para que a guerra na região termine. Segundo ele, haverá muito sucesso em Gaza e está comprometido em assegurar a desmilitarização no local.

O presidente americano mencionou que é preciso fazer algo em relação ao grupo Hezbollah, sem fornecer detalhes, reiterou que o Irã busca diálogo, mas não pode ter armas nucleares, que o presidente da Síria está realizando "muitos progressos", o que o deixa feliz, e que possui uma ótima relação com líderes da Venezuela. Por outro lado, ele criticou a falta de comprometimento da Espanha com a meta de gastos para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Hoje, o mundo está mais pacífico do que há um ano. Quando os EUA prosperam, todos prosperam, nenhuma administração conquistou tantas coisas em 12 meses. Temos o exército mais poderoso do mundo", disse, ao reafirmar o desejo de gastos anuais de US$ 1,5 trilhão com defesa nos EUA.

Sobre a economia, ele reforçou que está em expansão e que a inflação foi derrotada. "Nosso país nunca esteve melhor economicamente. Tudo está melhor do que nunca", pontuou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/CONSELHO DE PAZ
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump: estamos observando Irã de perto, mas prefiro que nada aconteça lá

22.01.26 19h47

Trump sobre a Groenlândia: teremos novidades em duas semanas

22.01.26 19h37

crise

Kallas, da UE, diz que ainda não recebeu esboço do acordo de Trump para Groenlândia

A diplomata também reafirmou a soberania da ilha no Ártico, reafirmando que não cabe aos Estados Unidos intervir na região

22.01.26 16h18

alvo de sanções

Marinha francesa intercepta petroleiro no Mediterrâneo vindo da Rússia

A França e outros países prometeram reprimir a frota paralela de petroleiros que burla as sanções, estimada por especialistas em mais de 400 embarcações

22.01.26 15h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

Novo estilo?

Por que Macron usou óculos escuros durante discurso em Davos? Entenda o motivo

Acessório chamou atenção durante o Fórum de Davos e teve motivação médica, segundo o governo francês

20.01.26 14h38

MUNDO

Trump acusa Dinamarca de não conter Rússia na Groenlândia e diz que 'chegou a hora'

Presidente norte-americano afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região

19.01.26 7h53

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda