Trump falou com líderes do Congresso para acabar com filibuster, diz Leavitt

Estadão Conteúdo

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, defendeu o fim do filibuster no Senado dos Estados Unidos. O mecanismo legislativo é uma forma de prolongar debates e atrasar votações entre senadores americanos. A declaração ao canal de televisão Fox News ocorre durante paralisação do governo federal que já dura 32 dias.

Leavitt afirmou que o presidente Donald Trump conversou com o líder da maioria no Senado, o republicano Jhon Thune, e com o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson sobre o tema. Trump também tornou pública sua posição nas redes sociais. Ontem, ele publicou na Truth Social uma mensagem pressionando o Partido Republicano a adotar uma postura mais agressiva no Congresso.

Trump afirmou que, se o partido agir, "acabará imediatamente com a paralisação extorsiva", aprovará sua agenda e "tornará a vida tão boa para os americanos que os democratas nunca mais terão a chance de destruir a América".

Já a porta-voz Leavitt culpou os democratas pela paralisação do governo e acusou o partido de manter "o povo americano refém". Segundo ela, o país enfrenta escassez de controladores de tráfego aéreo. Metade dos principais aeroportos sofre com atrasos severos no início da temporada de viagens mais movimentada do ano. As tropas militares continuam sendo pagas apenas porque Trump encontrou uma manobra legal, afirmou a porta-voz.

"Esperamos que o governo abra amanhã", disse Leavitt. "Republicanos e o presidente Trump querem reabrir o governo, e então podemos discutir o enfrentamento dessas questões muito importantes diante de nós."

