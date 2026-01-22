Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trump: estamos observando Irã de perto, mas prefiro que nada aconteça lá

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou nesta quinta-feira, 22, que o governo norte-americano está observando Irã de perto para um possível ataque, mas prefere que "nada aconteça por lá".

Em comentários a repórteres à bordo do Air Force One, o presidente confirmou que tarifas secundárias a países que fazem negócios com o Irã entrarão em vigor em breve.

"Dividiremos petróleo com a Venezuela; vamos começar a perfurar muito em breve", afirmou ele, acrescentando que conversou novamente nesta quinta com a ativista política venezuelana María Corina Machado.

Sobre o Federal Reserve (Fed), o republicano voltou a dizer que anunciará o novo nome do presidente da instituição "em breve" e revelou que não teve a impressão de que os juízes duvidavam do poder de remover Lisa Cook de seu cargo na diretoria do BC.

Por fim, ao ser perguntado sobre sua visita à China em abril, Trump comentou que seu homólogo chinês, Xi Jinping, deve visitar EUA no fim do ano.

