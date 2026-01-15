Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

Um homem de 45 anos forjou a própria morte e organizou todo o funeral para “dar uma lição” à família. O influenciador David Baerten chegou ao local da cerimônia de helicóptero, surpreendendo a todos. Além de mostrar que estava vivo, David levou uma equipe de filmagem para registrar o momento.

O influenciador armou a situação com ajuda da esposa e dos filhos. Segundo ele, tudo foi feito para ensinar a família a valorizá-lo mais. “Saúde a todos vocês. Bem-vindos ao meu funeral”, disse David ao chegar.

O momento foi de surpresa e emoção. Enquanto algumas pessoas correram para abraçar o homem, outras ficaram paradas e confusas com o que estava acontecendo. Apenas metade dos familiares de David compareceu ao funeral.

O influenciador disse que se sente esquecido e pouco valorizado pelos familiares, e a situação foi para confirmar quem, realmente, se importa com ele. A falta de convites para eventos o motivou a fingir a morte. David se desculpou pelo impacto da atitude e reconheceu que, talvez, tenha ido longe demais. De acordo com ele, o objetivo principal era iniciar conversar sobre relações familiares.