Homem finge que morreu e organiza velório para saber quem iria ao funeral

Um homem forjou a própria morte e organizou seu funeral nesta quarta-feira (18) para saber quem iria comparecer ao seu velório. O cerimonialista Baltazar Lemos anunciou o seu falecimentro e informações sobre a "cerimonia de despedida" pelo perfil das suas redes sociais. As informações são do portal Metrópoles.

Após descobrirem que Baltazar estava vivo e que tudo não passou de uma “brincadeira”, amigos e familiares ficaram revoltados. Ele justificou a atitude dizendo que queria saber quem viria ao seu velório e que a ideia veio como uma forma de comemorar os seus 60 anos de idade recém-completados. O caso aconteceu em Curitiba, Porto Alegre.

"Estou há cinco meses pensando nisso. Estou comemorando os meus 60 anos. Eu fiz 889 cerimônias de despedida nesses últimos dois anos e em algumas cerimônias tinha duas pessoas, em outras haviam 500 pessoas. Eu queria saber quem é que viria na minha. Eu mandei um convite para a minha festa de aniversário no dia 29 de janeiro e 600 pessoas confirmaram, o que elas não sabem é que a festa na verdade vai acontecer hoje. 60 anos comemorados em 60 minutos”, explicou Baltazar.

VEJA MAIS:

O homem disse ainda que, nas publicações nas redes sociais, não usou a palavra morte, e sim “despedida”, e que as pessoas é que teriam usado a “imaginação”.

Um amigo do cerimonialista que compareceu ao velório disse que passou mal ao receber a notícia do suposto falecimento do amigo. Outra amiga de Baltazar também afirmou que não gostou da brincadeira. "Não gostei. Eu passei muito mal, como muitos outros. Tive crise de pânico. Brincar com a morte é muito sério, ele passou de todos os limites”, reclamou.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)