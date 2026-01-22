Kallas, da UE, diz que ainda não recebeu esboço do acordo de Trump para Groenlândia

A chefe de política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, disse nesta quinta-feira, 22, que ainda não teve acesso ao acordo que está em andamento dos Estados Unidos com países europeus sobre a Groenlândia.

"Não vimos o acordo ainda, só podemos especular o que está com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que é a segurança do Ártico. Isso já foi oferecido antes e se os EUA têm preocupações na região estão esses problemas podem ser resolvidos via Otan", disse Kallas à Bloomberg.

A diplomata também reafirmou a soberania da ilha no Ártico, reafirmando que não cabe aos Estados Unidos intervir na região. "A Groenlândia e sua população já afirmaram que eles querem ficar na União Europeia, com a Dinamarca. O futuro da ilha cabe à população decidir e é por isso que defendemos a soberania territorial", completou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a negociação sobre a Groenlândia ainda está em andamento e deu poucos detalhes sobre o esboço de acordo, mas adiantou que ele envolve a participação da Groenlândia no escudo antimísseis "Domo Dourado".