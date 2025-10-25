Trump espera que China ajude a pressionar Rússia por paz na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 25, que gostaria que a China ajudasse a influenciar a Rússia rumo a um acordo de paz com a Ucrânia. "Eu adoraria que a China nos ajudasse com a Rússia", afirmou ele a jornalistas que o acompanham em voo para Kuala Lumpur, na Malásia, onde o mandatário vai participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) neste domingo, 26. Depois, Trump irá ao Japão e à Coreia do Sul.

Na Coreia, Trump deve se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping. "Uma das coisas que vamos discutir é a questão Rússia-Ucrânia, eles estão matando 7 mil pessoas por semana, principalmente soldados. Xi também gostaria de ver isso terminar", declarou.

O presidente norte-americano aposta que sua reunião com Xi terá bons resultados, em meio à escalada da guerra comercial entre os dois países. Trump ameaçou impor tarifas de 155% às exportações chinesas aos EUA a partir de 1º de novembro, após a China adotar controles sobre as vendas externas de produtos e tecnologias relacionados a terras raras. "Teremos uma boa reunião. Talvez uma grande reunião. Acho que faremos bons negócios", afirmou.