Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump espera que China ajude a pressionar Rússia por paz na Ucrânia

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 25, que gostaria que a China ajudasse a influenciar a Rússia rumo a um acordo de paz com a Ucrânia. "Eu adoraria que a China nos ajudasse com a Rússia", afirmou ele a jornalistas que o acompanham em voo para Kuala Lumpur, na Malásia, onde o mandatário vai participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) neste domingo, 26. Depois, Trump irá ao Japão e à Coreia do Sul.

Na Coreia, Trump deve se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping. "Uma das coisas que vamos discutir é a questão Rússia-Ucrânia, eles estão matando 7 mil pessoas por semana, principalmente soldados. Xi também gostaria de ver isso terminar", declarou.

O presidente norte-americano aposta que sua reunião com Xi terá bons resultados, em meio à escalada da guerra comercial entre os dois países. Trump ameaçou impor tarifas de 155% às exportações chinesas aos EUA a partir de 1º de novembro, após a China adotar controles sobre as vendas externas de produtos e tecnologias relacionados a terras raras. "Teremos uma boa reunião. Talvez uma grande reunião. Acho que faremos bons negócios", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Donald Trump

China

Rússia

Ucrânia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Kamala Harris diz que pode concorrer de novo à presidência dos EUA

25.10.25 16h12

Israel ataca Faixa de Gaza, mesmo após ter se comprometido a retomar cessar-fogo

25.10.25 15h18

Esquerdista independente será a nova presidente da Irlanda

25.10.25 15h03

França: Polícia prende suspeito de tentativa de estupro de brasileira em Paris

25.10.25 14h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

ARREPENDIMENTO

Após ter filhos, mulher que gastou R$ 82 mil em tatuagens vai pagar R$ 272 mil para removê-las

Alexa Terese Locke, de 37 anos, fez mais de 30 tatuagens, mas se arrependeu após a maternidade

19.10.25 19h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda