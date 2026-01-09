Trump elogia Venezuela por libertar presos políticos, em sinal de 'busca da paz'

O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou a Venezuela pela libertação de “um grande número de presos políticos” nesta sexta-feira. Ele descreveu a iniciativa como “um sinal de busca da paz” e “um gesto muito importante e inteligente” em publicação na rede social Truth Social.

Segundo Trump, EUA e Venezuela trabalham em conjunto. A cooperação foca principalmente na reconstrução da infraestrutura venezuelana de petróleo e gás.

Em razão dessa parceria, o presidente informou ter cancelado a segunda onda de ataques. Essa ação militar estava prevista e agora “parece não ser necessária”. Contudo, navios americanos “permanecerão em posição para fins de segurança e proteção”.

Cooperação e Queda de Maduro

Trump afirmou que grandes petrolíferas dos EUA devem investir ao menos US$ 100 bilhões na Venezuela. O presidente tem uma reunião com representantes do setor marcada para esta sexta-feira.

Ações dos EUA no último fim de semana resultaram em ataques contra a Venezuela. Esses ataques culminaram com a destituição do ditador Nicolás Maduro. O líder venezuelano foi levado para Nova York, onde será julgado por narcoterrorismo e outros supostos crimes.