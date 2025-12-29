Trump e Zelensky se cumprimentam em coletiva de imprensa

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se cumprimentaram com um aperto de mão durante coletiva de imprensa realizada no resort Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida. Além da conversa com jornalistas, nesse domingo (28), as autoridades promoveram uma reunião bilateral na propriedade de Trump. O debate entre os presidentes foi sobre um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

Trump e Zelensky afirmaram que as negociações avançaram, mesmo sem uma concordância final definida. Durante a coletiva, o presidente estadunidense disse que “a Rússia quer que a Ucrânia seja bem-sucedida” e vai ajudar a reconstruí-la. A fala provocou risadas no presidente ucraniano.

O Líder dos Estados Unidos também afirmou que, em diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, soube que Moscou poderia fornecer energia a baixo custo após o fim da guerra. O conflito entre os países europeus já perdura há quase quatro anos e, entre as negociações, são discutidas questões territoriais e garantias de segurança aos ucranianos.