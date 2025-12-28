Zelensky: vamos nos encontrar em janeiro, nos EUA, para finalizar pontos para acordo de paz

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que irá se encontrar novamente com Donald Trump em janeiro, com o americano novamente sendo o anfitrião do acordo, para finalizar os pontos que começaram a ser discutidos neste domingo, 28, visando um termo de paz com a Ucrânia.

Segundo Zelensky, na reunião desta tarde foram discutidos todos os progressos que as equipes de negociação da Ucrânia e da Rússia tiveram, perpassando inclusive 90% dos assuntos que envolvem segurança e 100% dos que envolvem prosperidade.

"Vamos nos encontrar de novo nas próximas semanas para finalizar pontos discutidos", afirmou, enfatizando que a Ucrânia está pronta para a paz.

Durante reunião nesta tarde, Zelensky e Trump também tiveram conversas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com líderes europeus, da União Europeia (UE), e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mencionou o presidente ucraniano.

Referendo

Zelensky afirmou que pode usar o instrumento de referendo para aprovar o plano de 20 pontos sobre um eventual acordo de paz com a Rússia. "Se plano de paz for muito difícil para nossa sociedade, então ela terá que aprová-lo".

Na mesma coletiva, Trump mencionou que "entre as coisas mais espinhosas para um acordo, está o território que foi tomado", em referência a Donbass, área ocupada pela Rússia e que, contudo, segundo a Constituição pertenceria à Ucrânia.

Segundo Zelensky, as equipes estão perto de um acordo sobre Donbass, mas não é em uma semana ou em um mês que a questão será resolvida. Ainda assim, enfatizou que uma desmilitarização na região será discutida.

As declarações foram feitas em coletiva de imprensa ao lado de Trump, em Mar-a-Lago, resort de luxo em Palm Beach, Flórida.