Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump e Starmer anunciam investimentos em tecnologia e energia nuclear

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nesta quinta-feira, 18, o último dia da visita de Estado de Trump ao Reino Unido. Os dois líderes anunciaram uma série de acordos envolvendo empresas americanas e britânicas em um gesto que é considerado uma vitória política para Starmer.

A visita do republicano começou na quarta-feira, 17, com um dia marcado por pompa e afagos a Trump no Castelo de Windsor, onde o presidente americano foi recebido para um jantar de estado e passou a noite. O republicano disse que ser recebido no Reino Unido pela segunda vez em uma visita de Estado - um privilégio dado só a ele - foi a maior honra de sua vida.

Trump teceu grandes elogios à família real britânica após o jantar que contou com membros da alta cúpula do governo americano e britânico e disse que o Rei Charles III era "um grande cavalheiro e um grande rei".

Conversa com Starmer

A viagem, altamente planejada em termos de imagem, ajudou Trump a escapar, ao menos brevemente, das tensões políticas em casa, e até agora evitou, em grande parte, a política explícita e as diferenças entre os aliados sobre questões difíceis, incluindo comércio e as guerras na Ucrânia e em Gaza. Porém, a mídia britânica acredita que Starmer levantou esses tópicos com Trump e os dois líderes devem ser questionados sobre isso em uma coletiva de imprensa durante a tarde.

Em anúncios ligados à visita do presidente americano, empresas incluindo a Microsoft, OpenAI e Blackstone se comprometeram a investir mais de US$ 200 bilhões em investimentos no Reino Unido ao longo da próxima década, e empresas britânicas, incluindo a gigante farmacêutica GSK, disseram que investiriam nos Estados Unidos. Embora tais promessas sejam comuns durante visitas deste tipo, o governo britânico certamente as verá como uma vitória em um momento em que está lutando para demonstrar que pode aumentar o crescimento econômico.

Embora Trump e Starmer tenham visões divergentes na maioria das políticas de clima e energia, eles parecem concordar sobre a energia nuclear. Os dois governos fecharam um acordo para construir mais usinas nucleares no Reino Unido. O governo de Starmer prometeu acelerar as revisões de novas usinas propostas, enquanto Trump emitiu ordens executivas para agilizar as aprovações de reatores nucleares nos Estados Unidos.

A visita de Estado faz parte de um esforço do governo britânico para estreitar relações com Trump, um presidente americano que sinalizou ceticismo a atual ordem mundial, forjada no período que sucedeu a 2ª Guerra Mundial.

Protestos e caso Epstein Em meio a visita de Trump, milhares de manifestantes ocuparam o centro de Londres na quarta-feira (17) para protestar contra a presença do presidente americano no país.

Enquanto Trump passava a maior parte do dia em Windsor, sem eventos públicos, uma coalizão de grupos ativistas, sindicatos e outras organizações convocou as pessoas a expressarem sua oposição ao presidente, que é impopular no Reino Unido, de acordo com pesquisas de opinião.

A multidão se reuniu perto do Circus de Oxford com placas que diziam "Fora Trump", "Trump na prisão" e "Não ao racismo, Não a Trump". Um grupo de manifestantes tocou tambores.

O caso Epstein também foi lembrado durante a visita de Trump. Na terça-feira, 16, o grupo Led By Donkeys projetou uma imagem de Trump e Jeffrey Epstein em uma torre no Castelo de Windsor, um lembrete da relação do presidente com o falecido financista e abusador sexual americano. A polícia disse que prendeu quatro pessoas pelo ato.

Além disso, Starmer demitiu seu embaixador em Washington, Peter Mandelson, na semana passada, por conta de laços com Epstein. (Com agências internacionais).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

REINO UNIDO

STARMER

INVESTIMENTOS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ANTIFASCISMO

Trump diz que designará o movimento Antifa como uma organização terrorista

O movimento Antifa é uma conglomeração de grupos que são contra os princípios fascistas.

17.09.25 21h53

Trump diz que designará o movimento Antifa como uma organização terrorista

17.09.25 21h53

investigação

Caso Madeleine McCann: principal suspeito é solto na Alemanha após cumprir pena por outro crime

Em junho de 2020, promotores alemães disseram acreditar que Madeleine estava morta e que Brückner estava sendo investigado por suspeita de assassinato relacionado ao desaparecimento da menina

17.09.25 16h28

atentado

Acusado de matar Charlie Kirk confessou crime ao parceiro por mensagem de texto

Segundo investigadores, Tyler Robinson disparou um único tiro do telhado de um prédio com vista para o espaço ao ar livre onde Kirk falava para cerca de três mil pessoas

17.09.25 16h08

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

CASO CHARLIE KIRK

VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

11.09.25 23h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda