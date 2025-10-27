Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas

Jéssica Nascimento
fonte

Gmail, um dos principais provedores de email. (Foto: Shutterstock)

Usuários do Gmail e de outros serviços de e-mail foram alertados sobre um gigantesco vazamento de dados que expôs mais de 183 milhões de endereços e senhas. O especialista australiano em cibersegurança Troy Hunt, criador do site Have I Been Pwned, anunciou nesta segunda-feira (27) que 3,5 terabytes de informações foram comprometidos, configurando um dos maiores incidentes de segurança digital já registrados.

De acordo com Hunt, o banco de dados inclui credenciais de diversas plataformas, como Gmail, Yahoo, Outlook e outros provedores amplamente utilizados. Ele recomenda que os usuários verifiquem se suas contas foram afetadas acessando o site Have I Been Pwned, ferramenta que permite consultar se um e-mail foi envolvido em vazamentos nos últimos dez anos.

 

