Trump e Biden se preparam para primeiro debate presidencial na noite desta quinta-feira (27/06)

O ex-presidente Donald Trump está a caminho de Atlanta para o debate presidencial da CNN desta quinta-feira (27), acompanhado de seus principais conselheiros de campanha, como Chris LaCivita, Susie Wiles e Jason Miller. Este último teve papel crucial nos preparativos do debate, revisando horas de confrontos anteriores do presidente Joe Biden, incluindo os debates de 2020. As informações são da CNN Brasil.

Enquanto Trump e sua equipe se preparam estrategicamente para o evento, Biden planeja uma abordagem focada em criticar Trump como inepto para o cargo e inadequado para representar os Estados Unidos globalmente. Ao contrário de debates anteriores, onde fez pronunciamentos políticos marcantes, Biden e seus conselheiros optam por uma estratégia mais contida, evitando grandes declarações pessoais ou políticas, como as que marcam debates anteriores.

Em março de 2020, durante um debate com Bernie Sanders, Biden comprometeu-se publicamente a escolher uma mulher como vice-presidente. Recentemente, reafirmou essa promessa ao mencionar a possibilidade de nomear uma mulher negra para a Suprema Corte, em resposta a expectativas e críticas sobre sua administração.

Veja as regras do debate?

O debate terá duração de 90 minutos e incluirá dois intervalos comerciais.

As equipes de campanha não poderão interagir com os candidatos durante os comerciais.

Ambos os candidatos concordaram em aparecer em um púlpito uniforme.

Os púlpitos estarão a 2,4 metros de distância um do outro.

As posições no palco foram determinadas por sorteio. Biden ficará à direita na tela, enquanto Trump ficará à esquerda.

Também após sorteio, ficou definido que Trump terá a declaração de encerramento.

Os microfones ficarão silenciados durante todo o debate, exceto para o candidato que estiver com a palavra.

Cronômetros estarão visíveis para os candidatos durante todo o debate.

Não haverá plateia no estúdio durante o debate.

Embora não sejam permitidos adereços ou notas pré-escritas no palco, os candidatos receberão uma caneta, um bloco de papel e uma garrafa de água.