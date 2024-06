Eleições nos EUA: primeiro debate entre Biden e Trump será nesta quinta-feira (27/06)

Nesta quinta-feira (27/06), Joe Biden e Donald Trump se enfrentarão durante 90 minutos no primeiro debate presidencial para as eleições americanas de 2024, a partir das 22h (horário de Brasília). O encontro será em um estúdio da emissora de TV CNN em Atlanta, Geórgia, e contará com a moderação dos jornalistas Jake Tapper e Dana Bash, com novas regras para evitar desordem. Para especialistas em política internacional, o momento servirá para avaliação dos feitos dos dois últimos mandatários que governaram a Casa Branca.

A principal nova regra é a ausência de público, visando maior controle do ambiente, sem influências externas. Além disso, os candidatos não terão declarações de abertura, indo diretamente para as perguntas dos moderadores, que também poderão silenciar os microfones dos candidatos.

A campanha de Biden venceu o sorteio que decidiu a ordem das declarações finais dos candidatos e sua posição no pódio. Biden ficará no pódio direito, enquanto Trump estará à esquerda das telas dos telespectadores. Trump terá a última palavra da noite, com Biden fazendo sua declaração final em primeiro lugar.

VEJA MAIS

Gustavo Freitas, colunista de O Liberal na área de relações internacionais, que está nos Estados Unidos, destaca a importância das novas regras. “Vai ser um debate diferente dos habituais. Em 2020, houve muitas interrupções e conversas cruzadas”, afirma. Gustavo também menciona a falta de entusiasmo entre os eleitores: “Pelo que senti dos americanos em todas as idades, seja no Texas, Indiana ou na Flórida, não há uma grande animosidade para o debate. Há muita gente insatisfeita com a ideia de votar nos mesmos candidatos de 2020”, comenta.

“Eleitores mais fieis de Trump estão na expectativa de ver o ex-presidente usar sua retórica para atacar Joe Biden nas políticas de imigração e na perda de poder de compra do americano. Além, claro, da idade do atual presidente”, observa Gustavo. Por outro lado, os democratas veem no debate uma chance para Biden defender seu governo e atacar Trump pelos seus problemas judiciais.

Temas como aborto, guerras e direitos civis devem entrar em discussão

Para o cientista político e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) Edir Veiga, além de imigração e economia, o histórico dos governos, aborto, direitos civis e a participação dos EUA em conflitos internacionais estarão no centro das discussões. "Ainda não terá impacto decisivo nas eleições de votos, mas já mostrará uma tendência que pode ocorrer de superioridade de um candidato sobre outro", diz.

Na opinião do cientista político, Trump tentará "pintar' Biden como um presidente fraco e inadequado, enquanto Biden apresentará Trump como um presidente dos bilionários, que desconsidera o povo. Apesar de ainda estar distante das eleições de novembro, o impacto desse primeiro debate poderá ser observado a longo prazo. "Um erro considerado muito importante que possa ser cometido por um dos candidatos será reverberado por meses, podendo criar prejuízos para campanhas difíceis de serem superados", conclui.