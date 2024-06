Debate Trump e Biden: onde assistir, horário e duração

O debate entre Donald Trump e Joe Biden é o primeiro das eleições presidenciais 2024 dos Estados Unidos (EUA). Trump, ex-presidente dos EUA, e Biden, atual governante do país, se enfrentam na noite da próxima quinta-feira, 27 de junho. O evento da corrida presidencial é realizado pela CNN dos EUA, a partir das 21h (horário local).

Quando é o primeiro debate entre Trump e Biden?

O debate entre Donald Trump e Joe Biden, o primeiro da corrida eleitoral dos Estados Unidos, ocorre na próxima quinta-feira, 27 de junho.

Onde assistir ao debate entre Trump e Biden?

O canal CNN Brasil fará transmissão do debate entre Donald Trump e Joe Biden, candidatos à presidência dos Estados Unidos. O programa, intitulado “América Decide”, conta com tradução simultânea e análise ao vivo, com condução de Marcio Gomes e Thais Herédia. Os analistas são Fernanda Magnotta, Lourival Sant’Anna, Mariana Janjácomo e Marcelo Medeiros.

Que horas começa o debate entre Trump e Biden?

O debate entre Donald Trump e Joe Biden inicia às 22h, no horário de Brasília. No horário local, o evento começa às 21h.

Quanto tempo dura o debate entre Trump e Biden?

O debate da corrida presidencial entre Donald Trump e Joe Biden dura 90 minutos (1h30), com dois intervalos comerciais.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)