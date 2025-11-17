Trump diz que venderá jatos de combate F-35 para a Arábia Saudita

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 17, que venderá jatos de combate F-35 para a Arábia Saudita, apesar de algumas preocupações dentro da administração de que tal venda poderia levar a China a ter acesso à tecnologia americana por trás do avançado sistema de armas.

O anúncio veio na véspera da aguardada visita do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman a Washington.

"Eu direi que faremos isso", disse Trump quando questionado se venderia os jatos para a Arábia Saudita. "Venderemos F-35s".

Espera-se que o príncipe herdeiro chegue com uma lista de desejos que inclui receber garantias formais de Trump definindo o escopo da proteção militar dos EUA para o reino e um acordo para comprar jatos. (*Fonte: Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.