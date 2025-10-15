Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump diz que utiliza tarifas como forma de parar guerras

Estadão Conteúdo

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que usa tarifas como uma maneira de parar guerras, ao discursar em jantar na Casa Branca, nesta quarta-feira, 14. O republicano não forneceu mais detalhes, mas disse que os EUA estão "ganhando muito dinheiro" com as tarifas.

"Estamos indo bem no comércio", acrescentou. Na ocasião, Trump voltou a lamentar o fato de não ter vencido o Prêmio Nobel da Paz. "Parei guerras, mas ganhei o Nobel? Não, eu não ganhei."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/TARIFAÇO/GUERRA/DUSCURSO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump: EUA analisam viabilidade de ataques em terra contra cartéis de drogas na Venezuela

15.10.25 17h33

Lula sobre conversa com Trump: 'Não pintou química, pintou uma indústria petroquímica'

15.10.25 13h28

Trump: EUA não perderão tempo com a Argentina se Milei perder a eleição

15.10.25 13h18

Israel entrega a Gaza os restos mortais de outros 45 palestinos

15.10.25 12h43

MAIS LIDAS EM MUNDO

irresponsabilidade

Menina de 14 anos morre após cirurgia plástica; mãe e padrasto foram presos

Garota foi submetida a implantes mamários e transferência de gordura para os glúteos. Caso levou à proposta de uma lei que leva o nome da adolescente

08.10.25 17h46

MUNDO

Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O comentário do presidente dos EUA sobre a aparência da premiê da Itália aconteceu durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza

14.10.25 8h46

Mundo

Asteroide pode atingir a Terra em 2032 e cair na América do Sul, alerta NASA

Objeto espacial 2024 YR4 tem baixa chance de colisão, mas especialistas monitoram possível rota com impacto no Brasil ou países vizinhos

12.10.25 15h30

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda