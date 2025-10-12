Trump diz que pode considerar enviar Tomahawks para a Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, advertiu a Rússia de que poderia enviar mísseis Tomahawk de longo alcance à Ucrânia se Moscou não resolver sua guerra em breve, insinuando que poderia estar disposto a aumentar a pressão sobre o governo de Vladimir Putin usando um sistema de armamento chave.

"Eu poderia dizer: 'Olhem, se esta guerra não for resolvida, vou enviar Tomahawks para vocês'", declarou Trump neste domingo, 12, à imprensa, a bordo do Air Force One, enquanto voava para Israel. "O Tomahawk é uma arma incrível, muito ofensiva. E, honestamente, a Rússia não precisa disso."

"Poderíamos não fazer, mas poderíamos fazer. Acho que é apropriado mencionar isso", acrescentou. Fonte: The Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.