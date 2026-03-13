Trump diz que os EUA estão destruindo o Irã e têm poder de fogo incomparável

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na madrugada desta sexta-feira (13) que as forças americanas estão "destruindo totalmente o regime terrorista do Irã", abrangendo ações militares, econômicas e de outras formas.

Em publicação na rede Truth Social, Trump também criticou a imprensa. "No entanto, se você ler o Falido New York Times, pensaria erroneamente que não estamos vencendo", declarou o ex-presidente.

O político americano detalhou que "A Marinha do Irã se foi, sua Força Aérea não existe mais, mísseis, drones e tudo o mais estão sendo dizimados". Ele acrescentou que "seus líderes foram apagados da face da Terra".

Poderio militar e acusações contra líderes

Trump reforçou o poderio militar dos Estados Unidos, afirmando que o país possui "poder de fogo incomparável, munição ilimitada e muito tempo".

Ele descreveu os líderes iranianos como "canalhas perturbados" que "têm matado pessoas inocentes em todo o mundo por 47 anos", desde a Revolução Islâmica de 1979.

O ex-presidente concluiu sua fala dizendo: "Agora eu, como o 47º Presidente dos Estados Unidos da América, estou matando eles. Que grande honra é fazer isso".