Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã divulga animação gerada por IA que mostra Trump controlado por 'Divertida Mente' do mal

Estadão Conteúdo

A conta da Embaixada do Irã em Haia, na Holanda, publicou nas redes sociais nesta quinta-feira, 12, um vídeo produzido com inteligência artificial que mostra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um estilo de animação inspirado no filme "Divertida Mente". O vídeo traz referências ao ataque a uma escola iraniana que deixou pelo menos 175 mortos, a maioria crianças, e também ao caso do financista condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein.

A publicação de vídeos sobre o conflito no Oriente Médio nas redes sociais é uma estratégia que também já foi usada pelo governo Trump. O perfil da Casa Branca nas redes sociais divulgou na semana passada um vídeo que transforma os ataques dos EUA contra o Irã em um jogo de videogame, com uma pontuação para cada bombardeio.

A animação divulgada pelo Irã nesta quinta tem início com uma coletiva de imprensa onde Trump diz que os EUA não miram em civis, afirmação que já foi dita anteriormente pelo próprio Trump e também pelo secretário de Guerra do país, Pete Hegseth.

Uma repórter questiona o presidente sobre o ataque com míssil Tomahawk à escola em Minab e o vídeo, então, mostra dentro da cabeça de Trump, como no filme "Divertida Mente" - mas os personagens que deveriam ser as emoções dele se assemelham a monstros e apertam o botão "mentir". Podem ser vistos também na mesa de controle da mente de Trump um botão 'matar" e um globo em que está escrito "Epstein".

O vídeo termina com o presidente falando aos repórteres presentes na coletiva que os Estados Unidos não atingiram a escola iraniana, que o país não tem mísseis Tomahawk e que os americanos se importam muito com o povo iraniano. Ao final, aparece escrito na tela "Divertida Mente - Cliente de Epstein".

Uma investigação militar, ainda em andamento, determinou que os Estados Unidos são responsáveis pelo ataque contra a escola, de acordo com autoridades americanas e outras pessoas familiarizadas com as conclusões preliminares ouvidas pelo jornal The New York Times.

O ataque de 28 de fevereiro ao prédio da escola primária Shajarah Tayyebeh teria sido resultado de um erro: o Comando Central dos EUA teria criado as coordenadas do alvo para o ataque usando dados desatualizados fornecidos pela Agência de Inteligência de Defesa. O ataque tinha como foco uma base iraniana adjacente, da qual o prédio da escola fazia parte anteriormente. Procurada pelo jornal, a Casa Branca reforçou a informação de que "a investigação ainda está em andamento" em um comunicado.

Já o vínculo entre Donald Trump e Jeffrey Epstein se tornou foco com a divulgação pelo governo dos EUA de documentos relacionados ao financista. Trump e Epstein foram amigos próximos durante os anos 1990 e o início dos anos 2000.

Epstein foi preso em 2008 por facilitação à prostituição de menores e ficou 13 meses detido devido a um acordo judicial. Em 2019, ele voltou a ser preso e cometeu suicídio antes de ir a julgamento. Desde o início da divulgação de documentos relacionados à investigação do caso Epstein, Trump nega qualquer envolvimento com os crimes do financista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/TRUMP/ANIMAÇÃO/IA/DIVERTIDA MENTE
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

crime

Morre suspeito de ataque a tiros em sinagoga no Michigan, nos EUA

Policiais iniciaram uma operação logo após o incidente, em meio à crescente tensão em todo o país devido ao conflito entre Estados Unidos e Israel com o Irã.

12.03.26 16h43

tiros

Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa dois feridos e o atirador morto

A universidade indicou que a polícia e a equipe de emergência "responderam imediatamente" e "o atirador morreu". As aulas foram suspensas pelo resto do dia

12.03.26 16h03

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

guerra com irã

EUA: secretário diz que Marinha não está pronta para escoltar petroleiros no Estreito de Ormuz

Segundo o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, os recursos militares estão concentrados para a destruição das capacidades ofensivas do Irã

12.03.26 13h04

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

SERÁ?

Aparição de alienígenas e guerra mundial podem ocorrer em 2026, diz Baba Vanga

Profecias atribuídas à vidente búlgara voltam a viralizar após tensão entre Irã, Israel e EUA e anúncio de arquivos secretos sobre OVNIs

05.03.26 11h26

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda