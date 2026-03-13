Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Macron condena ataque contra tropas francesas no Iraque

O presidente francês informou que militares ficaram feridos e reiterou o apoio do governo às vítimas e a seus familiares

Estadão Conteúdo

O presidente da França, Emmanuel Macron, condenou nesta quinta-feira (12) um ataque contra tropas francesas no Iraque e afirmou que a ação é "inaceitável". Segundo Macron, o subtenente-chefe Arnaud Frion, do 7º Batalhão de Caçadores Alpinos de Varces, morreu durante um ataque na região de Erbil.

O presidente francês informou que outros militares ficaram feridos e reiterou o apoio do governo às vítimas e a seus familiares. "A guerra no Irã não pode servir de justificativa para ataques contra soldados franceses", disse Macron em publicação no X.

O líder francês ressaltou que as forças do país estão no Iraque desde 2015 no combate ao Estado Islâmico e afirmou que essa presença ocorre estritamente dentro da missão de luta contra o terrorismo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

Iraque

ataque

tropas francesas
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Moraes proíbe visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha

O ministro do Supremo Tribunal Federal mudou a decisão após ser informado pelo Itamaraty de que Darren Beattie não possui agenda diplomática no Brasil

12.03.26 19h57

Irã divulga animação gerada por IA que mostra Trump controlado por 'Divertida Mente' do mal

12.03.26 19h42

crime

Morre suspeito de ataque a tiros em sinagoga no Michigan, nos EUA

Policiais iniciaram uma operação logo após o incidente, em meio à crescente tensão em todo o país devido ao conflito entre Estados Unidos e Israel com o Irã.

12.03.26 16h43

tiros

Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa dois feridos e o atirador morto

A universidade indicou que a polícia e a equipe de emergência "responderam imediatamente" e "o atirador morreu". As aulas foram suspensas pelo resto do dia

12.03.26 16h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda