Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump diz que não vai perder tempo com Putin sem perspectiva de acordo

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje, 25, que para marcar uma nova reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, precisa ter em vista um acordo entre russos e ucranianos. Ao responder à pergunta de um jornalista sobre o precisa acontecer para remarcar uma reunião com Putin que foi cancelada, Trump afirmou: "Eu vou precisar saber que vamos fechar um acordo".

"Eu não vou perder meu tempo. Sempre tive um ótimo relacionamento com Vladimir Putin, mas isso tem sido muito decepcionante", declarou Trump a jornalistas que o acompanham em voo para Kuala Lumpur, na Malásia, onde o mandatário vai participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) neste domingo, 26. Ele fez os comentários logo após uma escala para reabastecimento no Catar, onde se encontrou com o emir catariano, Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani.

"Achei que isso teria sido resolvido antes da paz no Oriente Médio", afirmou Trump, referindo-se ao cessar-fogo que ajudou a costurar entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza. "Há muito ódio entre os dois, entre Volodymyr Zelensky (presidente da Ucrânia) e Putin há um ódio tremendo", concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Donald Trump

Vladimir Putin

Rússia

Ucrânia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Brasil e mais 64 países assinam convenção da ONU contra crimes cibernéticos

25.10.25 17h28

Trump está em dúvida entre atacar rotas de tráfico ou diplomacia na Venezuela, diz TV

25.10.25 16h33

Kamala Harris diz que pode concorrer de novo à presidência dos EUA

25.10.25 16h12

Israel ataca Faixa de Gaza, mesmo após ter se comprometido a retomar cessar-fogo

25.10.25 15h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

ARREPENDIMENTO

Após ter filhos, mulher que gastou R$ 82 mil em tatuagens vai pagar R$ 272 mil para removê-las

Alexa Terese Locke, de 37 anos, fez mais de 30 tatuagens, mas se arrependeu após a maternidade

19.10.25 19h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda