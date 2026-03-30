Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump diz que EUA estão conversando com 'novo regime' do Irã e acordo deve ser fechado em breve

Estadão Conteúdo

Os Estados Unidos estão negociando com um "novo, e mais razoável regime" do Irã, disse Donald Trump, por meio do seu perfil na rede social Truth Social nesta segunda-feira, 30. A publicação ainda diz que, por esse motivo, grandes progressos foram feitos, indicando que um novo acordo deve ser fechado em breve.

Mesmo assim, o republicano ameaçou a República Islâmica dizendo que os EUA atacarão as usinas elétricas, os poços de petróleo e a Ilha de Kharg do Irã, caso "o Estreito de Ormuz não seja imediatamente aberto para negócios".

Por outro lado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, reconheceu nesta segunda que Teerã recebeu uma proposta de 15 pontos do governo Trump, mas afirmou que não houve negociações diretas com Washington. Ele disse que as exigências americanas eram "excessivas, irrealistas e irracionais".

Anteriormente, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, classificou as negociações no Paquistão como uma manobra de fachada, enquanto mais tropas americanas eram enviadas para a região. Ele afirmou que as forças iranianas estavam "aguardando a chegada das tropas americanas em solo iraniano para incendiá-las e punir seus parceiros regionais para sempre", segundo a mídia estatal.

A ilha iraniana de Kharg, onde fica um terminal por meio do qual o país exporta a maior parte de seu petróleo, tornou-se um foco da guerra iniciada há um mês pelos Estados Unidos e por Israel.

Ataques à infraestrutura petrolífera em Kharg - ou uma invasão terrestre - reduziriam drasticamente as exportações de petróleo do Irã, uma fonte essencial de receita para a República Islâmica. Isso também marcaria uma grande escalada do conflito, que poderia provocar ataques retaliatórios ainda mais intensos contra infraestruturas dos países árabes do Golfo e elevar ainda mais os preços do petróleo. O custo disparado do combustível já ameaça a economia mundial.

Uma ocupação da ilha pelos Estados Unidos colocaria tropas americanas em uma posição estacionária a apenas 33 quilômetros da costa do Irã, bem dentro do alcance de seu arsenal de drones e mísseis.

"Isso será uma retaliação pelos muitos soldados nossos, e outros, que o Irã massacrou e matou ao longo dos 47 anos de 'Reinado de Terror' do antigo regime", finalizou o presidente dos Estados Unidos.

*Com informações da Associated Press.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/NEGOCIAÇÕES/TRUMP/ACORDO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

UE aprova programa de 1,5 bilhão de euros para indústria de defesa e apoio à Ucrânia

30.03.26 9h07

Irã confirma a morte do chefe da Marinha da Guarda Revolucionária

30.03.26 8h58

MUNDO

VÍDEO: Ciclone Narelle deixa céu em 'vermelho sangue' na Austrália e choca moradores

O ciclone percorreu uma extensa área do território australiano, um comportamento considerado fora do padrão.

30.03.26 8h36

MUNDO

Paquistão anuncia negociação entre EUA e Irã, mas Oriente Médio segue sob fogo cruzado

As forças de Israel anunciaram uma ofensiva contra posições militares em Teerã

30.03.26 7h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

morte assistida

Quem é Noelia Castillo? Jovem de 25 anos conseguiu o direito de eutanásia

Segundo a jovem, ela viveu episódios de abuso e agressões sexuais e, por esse motivo, perdeu a vontade de viver

26.03.26 15h37

MUNDO

Acidente de avião: Pilotos da Air Canada morrem em colisão em Nova York

Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região

23.03.26 7h31

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRAGÉDIA

Avião militar com 125 pessoas cai na Colômbia e deixa 48 feridos

Aeronave modelo Hércules C-130 decolava de Puerto Leguízamo com tropas quando caiu; agência Reuters relata 71 resgatados com vida no local

23.03.26 14h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda