Trump diz que EUA ajudarão a desafogar tráfego acumulado no Estreito de Ormuz

O ex-presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (8) que os Estados Unidos auxiliarão o Irã a desobstruir o tráfego no Estreito de Ormuz. A medida visa desafogar a rota marítima, congestionada desde o início de um conflito em fevereiro.

A decisão surge após um acordo entre os governos americano e iraniano, firmado na terça-feira (7). O pacto estabelece uma trégua de duas semanas, permitindo a reabertura da navegação em um canal vital para um quinto da produção global de petróleo.

Em uma publicação na rede social Truth Social, Trump celebrou o feito. "Haverá muita ação positiva! Muito dinheiro será feito. O Irã pode começar o processo de reconstrução", afirmou. Ele descreveu o momento como "Um grande dia para a Paz Mundial!".

Celebração e Contraste na Postura de Trump

Trump também sugeriu que a região poderia estar vivendo uma "Idade de Ouro do Oriente Médio". Contudo, este tom otimista difere drasticamente de declarações anteriores à trégua, quando o ex-presidente ameaçou "aniquilar a civilização inteira" do Irã.

Antes do acordo, o ex-presidente chegou a utilizar um palavrão para se referir ao Estreito de Ormuz, demonstrando uma postura bem mais agressiva. O conteúdo original é da Associated Press.