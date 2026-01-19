Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Trump culpa Noruega por não vencer Nobel e diz 'não se sentir obrigado a pensar apenas na paz'

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma carta ao primeiro-ministro da Noruega "não se sentir mais obrigado a pensar apenas na paz" por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, de acordo com a agência de notícias Reuters.

"Caro Jonas: dado que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por eu ter parado mais de 8 guerras, já não me sinto obrigado a pensar exclusivamente na paz - embora ela continue sendo predominante -, e agora posso pensar no que é bom e adequado para os Estados Unidos da América", afirmou Trump na carta enviada ao premiê norueguês, Jonas Gahr Støre, no domingo, 18.

Segundo a Reuters, a carta foi uma resposta a uma mensagem enviada a Trump pelo primeiro-ministro norueguês e pelo presidente da Finlândia, Alexander Stubb, na qual se opunham à decisão de Trump de impor tarifas a aliados europeus por se recusarem a permitir que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia.

Trump questionou a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia e voltou a dizer que há uma "ameaça russa e chinesa" no território.

"A Dinamarca não consegue proteger aquela terra Groenlândia da Rússia ou da China e, afinal, por que eles teriam um 'direito de propriedade'? Não há documentos escritos; é apenas o fato de um barco ter desembarcado lá há centenas de anos, mas nós também tivemos barcos que desembarcaram lá. Fiz mais pela Otan do que qualquer outra pessoa desde a sua fundação e, agora, a Otan deveria fazer algo pelos EUA. O mundo não estará seguro a menos que tenhamos controle completo e total da Groenlândia", completou Trump.

O primeiro-ministro norueguês afirmou nesta segunda-feira, 19, que a carta de Trump foi uma resposta a uma mensagem que ele enviou para questionar as tarifas impostas sobre a Noruega.

"Ela foi uma resposta a uma breve mensagem que enviei ao presidente Trump mais cedo no mesmo dia. (...) A resposta de Trump chegou pouco depois do envio da minha mensagem. Foi decisão dele compartilhar sua mensagem com outros líderes da Otan. (...) Quanto ao Prêmio Nobel da Paz, expliquei de forma clara, inclusive ao presidente Trump, o que é bem conhecido: o prêmio é concedido por um Comitê Nobel independente e não pelo governo norueguês", disse em comunicado.

No domingo, Trump voltou a pressionar a Dinamarca em relação à Groenlândia, alegando que o país europeu falhou em conter a influência russa sobre o território. Em publicação na rede Truth Social, no domingo, Trump afirmou que "chegou a hora" de resolver a questão, "e isso será feito!!!", completou.

Na publicação, o presidente afirma que a Otan vem alertando há duas décadas sobre a necessidade de reduzir a presença russa na região, mas o governo dinamarquês "não fez nada" para enfrentar o problema. O republicano tem defendido abertamente a incorporação da Groenlândia aos Estados Unidos.

A proposta, rejeitada tanto por Copenhague quanto pelo governo autônomo da ilha, reacendeu tensões diplomáticas. Líderes dinamarqueses reiteraram que o território não está à venda e que a Groenlândia já é protegida pelo acordo de defesa coletiva da Otan.

