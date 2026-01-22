Capa Jornal Amazônia
Trump critica Otan e diz que EUA terão 'acesso total' sem pagar nada por Groenlândia

Trump também voltou a criticar aliados europeus e a Otan

O republicano disse ainda que o país pretende comprar mais equipamentos militares (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender um papel ampliado do país na Groenlândia. Segundo ele, os EUA podem ter “quantas bases quiserem” no território e contar com “todo o acesso militar necessário” na região, em meio a negociações com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre o controle do território semiautônomo pertencente à Dinamarca.

Em entrevista à Fox Business, às margens do Fórum Econômico Mundial, em Davos, o republicano afirmou que não terá de “pagar nada” para atuar na Groenlândia e que os Estados Unidos terão “acesso total” ao território, por se tratar de uma questão de “segurança nacional e segurança internacional”. Trump declarou ainda que a Groenlândia terá um papel importante no sistema de defesa conhecido como Domo de Ouro. De acordo com o presidente, se “os caras maus começarem a atirar”, os EUA seriam capazes de “derrubar” os projéteis a partir da região.

Em outra frente, Trump voltou a criticar aliados europeus e a Otan. Segundo ele, a aliança “não tem feito nada por nós”, enquanto os Estados Unidos “fazem tudo por eles”. O presidente afirmou ainda que os americanos “nunca realmente pediram nada” aos aliados, mas ressaltou que a relação “tem que ser de mão dupla”, acrescentando que, atualmente, ela tem sido muito mais favorável à Europa.

No campo comercial, Trump advertiu que, “se não conseguirmos a decisão da Suprema Corte que queremos sobre tarifas, vamos fazer outra coisa”. Ele afirmou também que “provavelmente emitiremos dividendos se vencermos o caso das tarifas”. O presidente acrescentou que, caso os europeus passem a vender títulos dos Estados Unidos, “haverá grande retaliação”. Questionado sobre a possibilidade de o governo comprar participações em empresas, Trump afirmou que os EUA operam “em um livre mercado”.

O republicano disse ainda que o país pretende comprar mais equipamentos militares e, no campo fiscal, ressaltou que haverá “um orçamento”, embora tenha ponderado que “ainda é cedo” para detalhá-lo. Trump afirmou também acreditar que os democratas podem provocar um novo shutdown do governo. Segundo ele, a administração está negociando planos de saúde e gostaria de ver outro projeto de reconciliação avançar no Congresso.

