Trump critica atraso de ajuda do Reino Unido no Oriente Médio: 'não precisamos mais'

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o possível envio de porta-aviões britânicos ao Oriente Médio e disse que Washington não precisa mais da ajuda do Reino Unido.

"O Reino Unido, nosso antigo grande aliado - talvez o maior de todos - finalmente está considerando seriamente enviar dois porta-aviões para o Oriente Médio. Tudo bem, primeiro-ministro Starmer, não precisamos mais deles, mas vamos nos lembrar", disse Trump numa publicação na Truth Social.

A declaração sugere uma crítica de Trump à demora do apoio do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ao conflito no Oriente Médio.

Na última quarta-feira, Starmer afirmou que o governo britânico adotaria medidas para reduzir ameaças relacionadas ao Irã e reforçar a defesa no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que evitaria se envolver diretamente o país na guerra em curso.

Palavras-chave

GUERRA/IRÃ/EUA/TRUMP/REINO UNIDO/STARMER
