Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã diz que bases dos EUA em países do Oriente Médio são alvos legítimos de retaliação

Estadão Conteúdo

Autoridades do Irã afirmaram neste sábado, 7, que as áreas de países vizinhos do país que estão sendo utilizadas como plataformas para ataques dos Estados Unidos são alvos legítimos de retaliação.

"A origem de qualquer ataque será o destino de nossa resposta", disse o porta-voz do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, em publicação o X. "As bases americanas na região são plataformas para ataques ao Irã".

Mais cedo, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, pediu desculpas aos países vizinhos pelos ataques do país persa a outras nações da região, afirmando que Teerã não atacaria ou dispararia mais mísseis contra eles, a menos que o Irã seja atacado por esses países. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, comentou as declarações de Pezeshkian, ao afirmar que a redução das tensões no Golfo Pérsico só poderia ocorrer se os países não cedessem seus territórios para ataques ao Irã. "Esse gesto em direção aos países vizinhos foi praticamente anulado de imediato pelo presidente Trump", disse Araghchi.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, alertou o Irã a não lançar mais mísseis em direção ao território turco, após um projétil disparado do Irã ter sido interceptado por sistemas de defesa aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) antes de entrar no espaço aéreo turco. Catar e Bahrein também já relataram ataques de mísseis e drones do Irã nesta sábado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CONFLITO/IRÃ/BASES/EUA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

BUSCAS

Psicóloga brasileira some na Inglaterra e último sinal do celular foi no mar

O Itamaraty informou ainda que a atuação consular segue a legislação brasileira e internacional

07.03.26 16h54

MUNDO

Irã lança mísseis contra base dos EUA no Bahrein após prometer cessar ataques

Guarda Revolucionária afirma que ofensiva foi resposta a ação dos Estados Unidos contra mina de dessalinização no sul do Irã

07.03.26 14h47

GUERRA

Irã promete continuar atacando vizinhos que 'ajudam seus inimigos'

A guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã entrou no oitavo dia neste sábado, 7

07.03.26 14h22

GUERRA

Israel divulga vídeo que simula bunker de Ali Khamenei após ataques de EUA e Israel no Irã; veja

Exército israelense afirma que estrutura subterrânea em Teerã foi alvo de bombardeio com cerca de 50 caças; conflito com Irã já dura sete dias

07.03.26 11h19

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda