Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump anuncia coalizão com 17 países para combater cartéis no Hemisfério Ocidental

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou hoje, 7, a criação de uma coalizão com 17 países destinada a combater e destruir cartéis e organizações terroristas que atuam no Hemisfério Ocidental. A "proclamação", assinada por Trump e publicada no site da Casa Branca, diz que sua administração classificou vários cartéis e gangues transnacionais como organizações terroristas e está destinando grandes recursos para combatê-los.

Ele afirma que esses grupos controlam territórios, influenciam sistemas políticos e judiciais, possuem armas e utilizam violência e terrorismo para alcançar seus objetivos. O anúncio da coalizão acontece na esteira na esteira da Cúpula do "Escudo das Américas, realizada hoje na Florida. O evento teve a presença de presidentes e representantes de países latino-americanos como Javier Milei, da Argentina, José Antonio Kast, do Chile, e Nayib Bukele, de El Salvador, dentre outros. Autoridades do Brasil, da Colômbia e do México não participaram do evento.

Segundo Trump, cartéis e organizações criminosas estrangeiras no Hemisfério Ocidental devem ser desmantelados na maior extensão possível e que os Estados Unidos e seus aliados precisam coordenar esforços para privar essas organizações de qualquer controle territorial, além de minar seu acesso a financiamento e recursos necessários para conduzir suas campanhas de violência.

No documento, ele afirma também que os Estados Unidos treinarão e mobilizarão as forças armadas dos países parceiros para alcançar a força de combate mais eficaz necessária para desmantelar os cartéis e sua capacidade de exportar violência e exercer influência por meio de intimidação organizada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/COALIZÃO/CARTÉIS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

BUSCAS

Psicóloga brasileira some na Inglaterra e último sinal do celular foi no mar

O Itamaraty informou ainda que a atuação consular segue a legislação brasileira e internacional

07.03.26 16h54

MUNDO

Irã lança mísseis contra base dos EUA no Bahrein após prometer cessar ataques

Guarda Revolucionária afirma que ofensiva foi resposta a ação dos Estados Unidos contra mina de dessalinização no sul do Irã

07.03.26 14h47

GUERRA

Irã promete continuar atacando vizinhos que 'ajudam seus inimigos'

A guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã entrou no oitavo dia neste sábado, 7

07.03.26 14h22

GUERRA

Israel divulga vídeo que simula bunker de Ali Khamenei após ataques de EUA e Israel no Irã; veja

Exército israelense afirma que estrutura subterrânea em Teerã foi alvo de bombardeio com cerca de 50 caças; conflito com Irã já dura sete dias

07.03.26 11h19

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

TENSÃO

Piloto dos EUA é cercado por moradores no Kuwait após caça ser abatido

Vídeo mostra militar ajoelhado e desarmado após ejeção; três F-15E caíram em aparente caso de fogo amigo

03.03.26 10h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda