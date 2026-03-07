Delcy Rodríguez elogia aproximação diplomática de Trump com a Venezuela

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, elogiou neste sábado, 7, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela decisão de restabelecer as relações diplomáticas com o país. O presidente americano disse hoje que a mandatária venezuelana está fazendo um "ótimo trabalho" na gestão do país.

"Reiteramos nossa disposição em construir relações de longo prazo baseadas no respeito mútuo e na igualdade", escreveu Rodriguez em publicação no X. "Reafirmamos que o diálogo diplomático é o caminho virtuoso para resolver nossas diferenças e avançar nos pontos de acordo", disse.

As declarações ocorrem em meio a movimentos recentes para retomar a cooperação econômica entre EUA e Venezuela, incluindo medidas de Washington para permitir certas transações com ouro venezuelanos.